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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: التعليم قضية استراتيجية قومية ومحورية ويجب النظر إلى الشق التمويلي

عفاف زهران عضو مجلس
عفاف زهران عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة

قالت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة إن ملف التعليم يعد قضية استراتيجية قومية ومحورية، معربة عن شكرها لمجلس امناء الحوار الوطني والقائمين عليه للاهتمام باستكمال مناقشة قانون المجلس الأعلى للتعليم والذي يستهدف الصالح العام للأجيال القادمة.

ودعت عضو مجلس النواب -خلال كلمتها بجلسة لجنة التعليم لمناقشة  مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والتدريب - إلى النظر فيما يخص (الشق التمويلي) كقضية مُلحة من اجل انجاح هذا المشروع، فعلي سبيل المثال تعاني موازنة التعليم من عجز مستمر في قدرتها على تلبية متطلبات العملية التعليمية، فهناك أبنية تعليمية بحاجة إلى دعم وتطوير بالإضافة إلى أزمة تعيين المدرسين والمستمرة لسنوات. 

واقترحت في هذا الصدد استعانة الحكومة ببرامج المنح التي تقدمها بعض الدول والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن، وفقا لبرامج المنح الدولية التي تنظمها هذه الجهات التنموية المانحة.

وأشارت إلى أن هناك شق اخر غاية في الأهمية، وهو النهضة بالتعليم الفني، واعطاءه القدر الكافي من الاهتمام والامتيازات التشجيعية، والعمل على تغيير النظرة الضيقة للتعليم الفني بين ابناءنا الطلبة وأولياء الامور، فالأمم والشعوب المتطورة صناعيا لا يُنظر فيها للتعليم الفني والمهني الا بنظرة جادة وبتقدير.

وأكدت أن قضية التعليم قضية مركزية وهامة ولابد من تناولها بشكل متكامل ومدروس، ونأمل ان تحظي مخرجات الحوار الوطني بالفاعلية والتأثير الذي يلمسه المواطن المصري علي ارض الواقع؛فالجميع ينتظر من الحوار الوطني ان يضع ملف التعليم بالمكانة والاولوية التي يستحقها أبناء الوطن.

ملف التعليم قانون المجلس الأعلى للتعليم جلسة لجنة التعليم الشق التمويلي أزمة تعيين المدرسين

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