تمويل الإرهاب.. بريطانيا ترفض إدانة قطر وسوريون يلجأون للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

نشرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، أمس الأربعاء، أن بريطانيا تواجه طعناً أمام محكمة أوروبية بعد أن حكم القضاة البريطانيين بعدم جواز مقاضاة الحكومات الأجنبية المتهمة بتمويل الجماعات الإرهابية.

ووفقا لما نشرته الصحيفة البريطانية، رفض كبار القضاة في المملكة المتحدة ادعاء مجموعة من اللاجئين السوريين بأن قطر حولت ملايين الدولارات إلى جبهة النصرة، وهي جماعة إرهابية.

خلصت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف إلى أن السماح بالنظر في القضية من شأنه أن يخرق العقيدة القانونية للحصانة السيادية التي بموجبها لا يمكن مقاضاة الدول أمام محاكم أجنبية.

في حين أن الحكم المحدد ينطبق فقط على الادعاءات القطرية، فإن له تداعيات على القضايا المحتملة ضد دول أخرى. سيجعل من المستحيل على أي شخص رفع قضية في المملكة المتحدة بشأن دعم إيران لحزب الله أو دعم روسيا لمجموعة فاجنر.

تقدمت المجموعة السورية بطلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالبها بإلغاء أحكام محكمة المملكة المتحدة.

يدفع المدعون بأن ميثاق الأمم المتحدة يحظر تمويل الإرهاب وأن مبدأ الحصانة السيادية يجب ألا يمنع ضحايا الإرهاب من السعي لتحقيق العدالة في محاكم أي دولة عضو في الأمم المتحدة.

رفع اللاجئون قضيتهم في عام 2021 زاعمين أن النظام القطري استخدم شبكة من الأفراد ذوي المكانة وكيانات حكومية أو اعتبارية لتوجيه ملايين الجنيهات إلى جبهة النصرة.

كما أضافوا أن جبهة النصرة تم تمويلها من خلال ترتيبات غامضة تم بموجبها دفع مبالغ ضخمة مبالغ فيها لمشاريع البناء.

من بين المتهمين، الذين نفوا هذه المزاعم بشكل صارم وثابت، بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وعبد الهادي مانع الهاجري، صاحب فندق الريتز في لندن.

في طلبهم إلى محكمة ستراسبورج، يقول المدعون إن تمويل الإرهاب محظور من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويقع خارج نطاق السلطة السيادية لدولة قطر أو أي دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة.

في العام الماضي، قضت المحاكم الكندية بتعويض قدره 80 مليون دولار لأسر الأشخاص الذين قتلوا عندما أسقطت إيران طائرة ركاب أوكرانية عام 2020.

وردت طهران متهمة كندا في محكمة العدل الدولية بانتهاك حصانة الدولة. وقالت كندا، مع ذلك، إنها "ستقف دائمًا بجانب ضحايا الإرهاب وتدعمهم بقوة".

في عام 2016، أصدر الكونجرس الأمريكي قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب للسماح للمحاكم الفيدرالية بالنظر في الإجراءات المدنية ضد الحكومات الأجنبية التي تدعم الإرهابيين الذين هاجموا المواطنين أو المصالح الأمريكية.

تنفي قطر هذا الادعاء وكذلك يفعل الأفراد والكيانات المتهمون. وبدلاً من ذلك، تركزت الحجج القانونية على مبدأ القانون الدولي القائل بأنه لا ينبغي للدول أن تسمح باستخدام محاكمها لمقاضاة دول أخرى.

جدير بالذكر أن الحصانة السيادية هي قاعدة في الأساس، اتفاق بين الحكومات في جميع أنحاء العالم على أن الحقوق والخطأ في سياساتها لا يمكن تناولهم في قاعات المحاكم الخارجية.

جادل المطالبون في هذه القضية بأنه نظرًا لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحظر تمويل الإرهاب، فإن فكرة حصانة الدولة لا ينبغي أن تنطبق في مثل هذه الحالات.

سيختبر المدعون الآن مبدأ حصانة الدولة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث سيمثلهم بن إيمرسون، محامي حقوق الإنسان الدولي والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب.