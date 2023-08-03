استشاري نفسي: على الآباء إعطاء مساحة لأبنائهم في الاختيار منذ عمر 3 سنوات..فيديو

أكد الدكتور مصطفى الديب استشاري الصحة النفسية، أنه يجب على الآباء و الأمهات إعطاء مساحة لأبنائهم ، منذ عمر 3 سنوات في كل شئ، مثل :تحجيم حريته في الكلام و الحركة.

يجب على الآباء توضيح أسباب الخطأ في الاختيار بالدلائل

وأضاف "الديب" خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "MBC MASR"، أن التمييز و التفرقة في المعاملة بين الأبناء يسبب إصابة الأبناء بالأمراض النفسية، و يكون لديهم المزيد من الحقد تجاه العلاقات الإجتماعية.



وأشار استشاري الصحة النفسية إلى، أنه يجب على الآباء ترك الاختيار لأبنائهم، و اذا قاموا بإختيارات خاطئة، يجب على الآباء توضيح أسباب الخطأ في الاختيار بالدلائل.