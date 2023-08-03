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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

موت شاب بيد الهون| تقرير الطب الشرعي في واقعة فني الوميتال العمرانية

أرشيفية
أرشيفية

حصل موقع "صدي البلد" علي نص تقرير الطب الشرعي لشاب قتله فني الوميتال ظنا منه ان المجني عليه علي علاقة غير شرعية بزوجة ابيه وسرقته.

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وثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثمان المجي عليها محمد طه محمد حسن  الآتي :

الاصابات المشاهدة والموصوفة بالكشف الظاهرى وهي عبارة عن جرح غير منتظم الحواف مائل الوضع أعلى فروة الرأس كدمات بلون أحمر بمنتصف مقدم فروة الراس جرح غير منتظم الحواف مائل الوضع بيسار خلفية الراس وهى اصابات رضية حيوية حدثت من المصادمة بجسم او اجسام صلبة راضة بعض منها خشن السطح أيا كان نوعها وهي جائزة الحدوث من مثل القطعة الحديدية" يد هون".

وأضاف تقرير الطب الشرعي للمجني عليه ان الوفاة تعزى الى الإصابات الرضية بالرأس بما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك ونزيف على سطح المخ ونزيف دموي ادي الى الوفاه.

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إحالة أوراق المتهم الي فضيلة المفتي..

كما ثبث بتقرير الادارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي إيجابية عينة بول المتهم لنواتج أيض 
الحشيش المخدر، وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت بإحالة أوراق المتهم الي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 7 أغسطس للنطق بالحكم.

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