عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تهزم التشيك بمونديال ناشئي اليد

صدى البلد

فاز المنتخب المصري لناشئي كرة اليد تحت 19 سنة "مواليد 2004"، على نظيره التشيكي بنتيجة 28-22، في ثاني لقاءات المنتخبين بالمجموعة الثالثة من بطولة العالم المقامة بكرواتيا خلال الفترة من 2 وحتى 13 أغسطس الجاري.

وشهد اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس سيطرة مصرية منذ بدايته حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة الصغار بنتيجة 14-8، قبل أن يعززوا تفوقهم خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة.

وتألق من صفوف أبناء النيل يوسف ناجي حارس المرمى والذي زاد عن مرماه في العديد من الكرات، وبلال إبراهيم الجناح الأيسر.

وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب المصري المجموعة الثالثة بعد الفوز على اليابان في الجولة الماضية ثم الفوز على التشيك مساء اليوم.

ومن المقرر أن يلتقي الفراعنة في الجولة الأخيرة مع المنتخب الأيسلندي لتحديد متصدر المجموعة.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين 16 لاعبا وهم: "يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب - فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد".

ويشرف على النواحي الفنية كلا من: "محمد الألفي المدير الفني للمنتخبات المصرية ووائل عبد العاطي مدرب الفريق ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد عبد المنعم مدير اداري وحازم حامد محلل فني و الدكتور روماني نبيل أخصائي علاج طبيعي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

بعد تقبيله للبنانية بالساحل.. تصرف غير متوقع من عمرو دياب تجاه دينا الشربيني

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

هدف أبيض للنصر في مرمى الزمالك.. ورونالدو يعترض

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

بعائد 27%| أعلى شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

سيارة مستعملة لمحدودي الدخل باقل من 70 ألف جنيه

كريستيانو رونالدو يحصل على قميص شيكابالا بعد نهاية مباراة الزمالك والنصر

انفراجة كبيرة بمخزون الغاز.. مصر تشهد حدثا يوفر ما تحتاجه من الوقود

القندوسي يسجل هدفا رائعا للأهلي في مرمى المصري

كان بيصوره مع فتاة .. عمرو دياب يعتدي على شاب ويخطف هاتفه|فيديو

فوز غير شرعي.. الجمهوريين يوجهون ضربة قوية لـ بايدن بشأن انتخابات 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان شهير يحاول الصلح بين الشيف بوراك ووالده.. تفاصيل

بعد خطوبتها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ثراء جبيل

كيف تتخلصين من النحافة؟.. نصائح ضرورية لزيادة الوزن

داليدا خليل آخرهم .. 5 شائعات غرامية طاردت الهضبة عمرو دياب

فيديو

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

تحذير عاجل من انتشار فيروس بدولة عربية يسبب الاختناق| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ