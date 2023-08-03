مصر تهزم التشيك بمونديال ناشئي اليد

فاز المنتخب المصري لناشئي كرة اليد تحت 19 سنة "مواليد 2004"، على نظيره التشيكي بنتيجة 28-22، في ثاني لقاءات المنتخبين بالمجموعة الثالثة من بطولة العالم المقامة بكرواتيا خلال الفترة من 2 وحتى 13 أغسطس الجاري.

وشهد اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس سيطرة مصرية منذ بدايته حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة الصغار بنتيجة 14-8، قبل أن يعززوا تفوقهم خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة.

وتألق من صفوف أبناء النيل يوسف ناجي حارس المرمى والذي زاد عن مرماه في العديد من الكرات، وبلال إبراهيم الجناح الأيسر.

وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب المصري المجموعة الثالثة بعد الفوز على اليابان في الجولة الماضية ثم الفوز على التشيك مساء اليوم.

ومن المقرر أن يلتقي الفراعنة في الجولة الأخيرة مع المنتخب الأيسلندي لتحديد متصدر المجموعة.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين 16 لاعبا وهم: "يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب - فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد".

ويشرف على النواحي الفنية كلا من: "محمد الألفي المدير الفني للمنتخبات المصرية ووائل عبد العاطي مدرب الفريق ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد عبد المنعم مدير اداري وحازم حامد محلل فني و الدكتور روماني نبيل أخصائي علاج طبيعي.