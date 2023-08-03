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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لقاء تعريفي بجامعة المنصورة الأهلية لشرح نظام القبول والمنح والمصروفات الدراسية

رئيس جامعة الممصورة
رئيس جامعة الممصورة

نظمت جامعة المنصورة الأهلية  بمقر الجامعة بمدينة جمصة ، لقاءً تعريفيًا لشرح البرامج ونظام القبول والمنح والمصروفات الدراسية التي تقدمها الجامعة بكليات (الطب البشري -  طب الفم والأسنان - الصيدلة - الهندسة - الاقتصاد والعلوم الإدارية (  بمشاركة عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية 
وذلك تحت رعاية وحضور   الدكتور  شريف خاطر رئيس الجامعة.

 

حضر اللقاء عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية ومديرى  برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، و مدير البرامج بكلية الهندسة، الدكتور وليد الطنطاوى مدير عام شئون التعليم والطلاب  بالجامعة
واستعرض الدكتور شريف  خاطر تطور منظومة التعليم العالى وصولا إلى الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح كمبادرة من الدولة المصرية لدعم منظومة التعليم العالي وتوفير بدائل متنوعة تلائم كافة الشرائح في ظل الطلب المتزايد على التعليم العالي، وإتاحة المزيد من التخصصات التي تواكب التغيرات والتطورات في سوق العمل الدولي والمحلي.

كما عرض كافة التفاصيل الخاصة بجامعة المنصورة الأهلية والتخصصات والبرامج التي تقدمها الجامعة، وتم مناقشة نظام القبول من خلال التقديم بالموقع الالكترونى للقبول بالجامعة والمصروفات الدراسية، نظام القبول بالمدن الجامعية للطالبات والطلاب ، وتوفير وسائل النقل من وإلى الجامعة كما تم تقديم شرحاً وافياً حول نظام الدراسة بالتخصصات المتاحة.


كما أعلن عن بدء الدراسة ببرنامج التسويق الرقمى للعمليات الالكترونية وبرنامج ريادة الأعمال الالكترونية كبرامج نوعية جديدة تعد من  البرامج الفريدة بين الجامعات المصرية وسيتم بدء الدراسة وقبول الطلاب خلال العام الحالى.


وأكد رئيس الجامعة  خلال اللقاء على جاهزية جامعة المنصورة الأهلية للدراسة بكافة التخصصات من قاعات تدريسية ومعامل وأعضاء  هيئة التدريس ومعاونيهم وكذلك العاملين والخدمات اللوجستية للطلاب والتجهيزات التكنولوجية داخل الجامعة.


وأشار الى التعاون المستمر بين جامعة المنصورة الحكومية وجامعة المنصورة الأهلية وتقديم كافة أوجه الدعم  والتدريب بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية وبرامج الإدارة الالكترونية. 
وقد تم استقبال عدد كبير من الأسئلة والاستفسارات حول كل ما يخص جامعة المنصورة الأهلية وإجراءات التقدم ومزايا الالتحاق بالجامعة.

المنصورة الأهلية المنصورة بجامعة المنصورة جامعة المنصورة الأهلية سوق العمل الدولي والمحلي منظومة التعليم العالي

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