إعفاء أكثر من 60 ألف طالب من المصروفات المدرسية بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى بإتاحة المجال أمامهم للإلتحاق بالمدارس المناسبة لأعمارهم طبقاً لرغابتهم الشخصية على أن يتم إعفائهم من المصروفات المدرسية للعام الدراسى الحالى 2023 / 2024 ، وذلك بمختلف المراحل التعليمية ، بالإضافة إلى توفير نخبة من معلمين الأكفاء بمختلف المواد الدراسية كمجموعات تقوية بدور الرعاية طوال العام الدراسى ، مع الاستعانة بالوسائل التعليمية الحديثة والتكنولوجية.

ويأتى ذلك تأكيداً لجهود الدولة في توفير أوجه الرعاية والتكافل الإجتماعى للطلاب والطالبات المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية للأيتام.

وأشاد المحافظ بالتكاتف المجتمعي وجهود المشاركة الجادة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ، وكذا التلاحم والتكافل الإنسانى يظهر فى أبهى صوره لمساندة أبناء الأسر الأولى بالرعاية لاستكمال تعليمهم بدون أى أعباء مالية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تكافل وكرامة

حيث قام برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الإجتماعى بتحمل المصروفات المدرسية لـ 49 ألف و 226 طالبا وطالبة من غير القادرين ( تكافل وكرامة ) ، علاوة على أعفاء الطلاب والطالبات الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء بإجمالى 921 طالب وطالبة ، فضلاً عن 10 ألاف و 17 طالبا وطالبة من الأيتام .

وكان قد أكد محافظ أسوان على أن متابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات تحظى بإهتمام كبير ودورى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية ، كما يوجد تواصل وتنسيق مستمر مع مختلف الوزارات لتوفير الدعم اللازم لنهو جميع مشروعات المبادرة الرئاسية فى مواعيدها المحددة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين بمختلف القرى والنجوع.

جهود

وخلال الاجتماع حرص محافظ أسوان على إستعراض نسب ومعدلات التنفيذ لجميع المشروعات والتى تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1994 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة.

وقد أعطى المحافظ تعليماته بمواصلة المتابعة الميدانية الدورية وتحقيق التنسيق والتعاون العرضى بين مختلف الجهات المعنية من أجل تلافى الملاحظات والمشكلات المرصودة وسرعة تذليل العقبات وتخطى التعقيدات والإجراءات الروتينية لرفع نسب التنفيذ وضمان الانتهاء من جميع المشروعات ودخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن .