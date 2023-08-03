فتاة محجبة تثير غضب السوشيال ميديا بسبب عناق محمد رمضان

تدوال عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لإحدى معجبات الفنان محمد رمضان وهي تصرخ عند مشاهدته .

وظهر في الفيديو فتاة محجة تصرخ بشدة عند مشاهدة محمد رمضان وتقوم بعناقه مما آثار غضب رواد السوشيال ميديا .

تمكن الفنان محمد رمضان من تحقيق إيرادات مرتفعة من خلال فيلمه ع الزيرو ، والذي تم طرح ليلة أمس في السينمات المصرية .

حيث حقق فيلم ع الزيرو ايرادات ليلة أمس وصلت الي 843,519 الف جنيها ، واحتل المركز الثاني في اولي ايامه عرضه بعد فيلم مرعي البريمو ، الذي تصدر شباك التذاكر أمس في اولي أيام عرضه أيضا.