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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلص على الولد الصغير ودفنه فوق السطح.. اعتراف صادم من عاطل مدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيق لاتهامه بقتل طفل ودفنه أعلى سطح عقار.

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اعترافات المتهم..

أدلى المتهم امام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية، مؤكدا أنه ترك بلدته في محافظة المنيا وأتى إلى القاهرة للعمل فيها إلا أن قد ضاق به الحال ومر بحالة مادية سيئة فخطرت في ذهنه خطف الطفل خاصة وأنه يعلم أن والده ميسور الحال، أنه في يوم الواقعة استدرج الطفل إلى سطح العقار بعد علمه بحب المجني عليه للحيوانات فأوهمه بأن لديه كلبا ويحتاج لأحد أن يرعاه معللا ذلك بأنه مسافر إلى قريته البعيدة في إجازة أسبوع أو أكثر.

طفل.. جثة هامدة

وأشار المتهم إلى أن الطفل فرح بذلك وهرول إليه وما إن صعد إلى سطح العقار ومحاولته تقييده وحبسه تنفيذا لخطته بمساومة والده وطلب فدية، صرخ الصغير فخشى الجاني الفضيحة وأطبق كلتا يديه على عنقه ولم يفلتهما حتى لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة وخر جثة هامدة،  أنه لم يعلم ماذا يفعل بالجثة فخطرت في ذهنه دفنه في كومة رمل على السطح وبالفعل حفر المتهم داخلها ودفن الصغير ثم تركه وسافر إلى محافظة المنيا عله يهرب بفعلته ولكن الأجهزة الأمنية نجحت في تحديده وضبطه.

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طفل 11 سنه..

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما ورد لقسم شرطة مدينة نصر ثالث في مديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بغياب نجله، يبلغ من العمر 11 سنة عقب خروجه من مسكنه للهو مع أصدقائه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني تم التوصل إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته مركز أبو قرقاص بالمنيا، باستهدافه بمسكنه تبين عدم وجوده وهروبه لبلدته.

وتبين من التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بأنه خطط لاختطاف الطفل المتغيب لمساومة والده على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه، من خلال استدراجه لسطح العقار سكنه بدعوى تسليمه حيوانا أليفا كلب للاعتناء به أثناء سفره لأصل بلدته، ولدى حضور الطفل قام بخنقه حتى فارق الحياة - خشيةً افتضاح أمره عقب إطلاق سراحه وعقب ذلك قام بدفنه داخل كمية من الرمال الموجودة أعلى سطح العقار، بالانتقال إلى سطح العقار محل الواقعة، عُثر على جثة المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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