إدارة بايدن تتلقى ضربة قوية من الأمريكيين .. ما القصة؟

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة “جالوب” صدر اليوم الخميس، أن 42٪ فقط من الأمريكيين يقيمون أخلاقيات إدارة بايدن على أنها “ممتازة”.

في حين أن التقييم أعلى من 37-38٪ المسجلة خلال إدارة ترامب السابقة، إلا أن تصنيف 42٪ كان أقل من درجات جميع الإدارات الأخرى منذ رونالد ريجان.

لم يتم أخذ التصنيفات خلال فترة ولاية ريجان الثانية عندما وقعت فضيحة إيران كونترا.

وأشارت مؤسسة “جالوب” إلى أن تصنيف الأخلاقيات البالغ 42٪ كان قريبا من درجة الموافقة على وظيفة بايدن البالغة 40٪ من نفس الاستطلاع، وهو نمط كان موجودا منذ إدارة أوباما.

كما أن الاستطلاع يعكس استقطابًا حزبيًا، حيث صنف 84٪ من الديمقراطيين و 6٪ فقط من الجمهوريين أخلاقيات إدارة بايدن بأنها “ممتازة” أو “جيدة”.