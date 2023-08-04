عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد صورة البحر الجريئة.. 5 فساتين آثاروا الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

نشرت الكاتبه ياسمين الخطيب، صورة مختلفة لها على البحر بمايوه تايجر وملابس البحر التي تكشف عن جمالها ورشاقتها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

txt

بالتايجر المكشوف.. نسرين طافش بإطلالة جريئة | شاهد

txt

بعد ظهورها اللافت.. 10 صور أثارت ضجة للفنانة إلهام شاهين

وتحرص ياسمين الخطيب، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار  

كما تفضل ياسمين الخطيب، ارتداء الملابس الأنيقة واختيار الفساتين المميزة والألوان الناعمة التي تبرز جمال أنوثتها  

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين الخطيب، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان النود ليبرز جمال أنوثتها. 

كمل تفضل ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ياسمين الخطيب 

ياسمين ياسمين الخطيب صور ياسمين الخطيب اطلالات ياسمين الخطيب اخبار ياسمين الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

تعليق مثير من خالد الغندور على خروج الزمالك من البطولة العربية

البنك المركزي يرفع الفائدة .. 3 مفاجأت تنتظر الدولار والذهب وشهادات الادخار

فرحانين بهدف رونالدو أكثر .. منشور صادم من خالد الغندور لهذا الجمهور

أول تعليق من شيكابالا عن كريستيانو رونالدو وتوديع البطولة العربية

المحامي رفض |إعلامي يفجر مفاجأة بشأن عدم دفع كهربا غرامة الزمالك

رضا عبدالعال : "أوسوريو" يتحمل مسؤولية تعادل الزمالك أمام النصر السعودي

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. بعد ظهورها مع ابنتها.. سر طول شعر شيريهان.. فاكهة شهيرة تعالج الأورام السرطانية وتمنع التجاعيد

خفيفة وغير ظاهرة.. هذه العلامات تشير لإصابتك بمرض السكري

لن تصدق .. أمراض القلب تسبب ضررا بالدماغ| تفاصيل

احذر .. زيادة الوزن تصيبك بمرض جلدي خطير

اقتصادية وسهلة.. طريقة تحضير صينية الباذنجان بالخضار

يصيب الكثير.. معلومات جديدة حول مرض البهاق| تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماء بالليمون قبل النوم؟

ملابس البحر.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة| شاهد

ترشيحاتنا

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

عقوبات رادعة لمن يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الأولى

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف تفاصيل مناظرة جثمان سيدة بركة السبع ومحاكاة الجريمة

أول تعليق من ترامب بعد جلسة محاكمته في واشنطن

احذر .. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تكرار جريمة التحرش

بعد صورة البحر الجريئة.. 5 فساتين آثاروا الجدل لـ ياسمين الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

بفستان جريء.. ميريهان حسين تخطف الأنظار على البحر

علا غانم تلفت الأنظار بلوك جديد

قبل افتتاح المتحف الكبير| ما لا يعرفه العالم عن الملك توت عنخ آمون..تابع

فيديو

صدمة للزمالك .. تخفيض عقوبة كهربا إلى وقفه 6 مباريات وتغريمه 500 ألف جنيه فقط «فيديوجراف»

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ