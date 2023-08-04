بعد صورة البحر الجريئة.. 5 فساتين آثاروا الجدل لـ ياسمين الخطيب

نشرت الكاتبه ياسمين الخطيب، صورة مختلفة لها على البحر بمايوه تايجر وملابس البحر التي تكشف عن جمالها ورشاقتها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتحرص ياسمين الخطيب، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار

كما تفضل ياسمين الخطيب، ارتداء الملابس الأنيقة واختيار الفساتين المميزة والألوان الناعمة التي تبرز جمال أنوثتها

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين الخطيب، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان النود ليبرز جمال أنوثتها.

كمل تفضل ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ياسمين الخطيب