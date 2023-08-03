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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القباج ورحمي يوقعان اتفاق تسوية ودية بين بنك ناصر الاجتماعي ومحافظة الغربية

لقاء اليوم
لقاء اليوم

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اتفاق تسوية ودية بشأن أرض سوق الجملة للخضر والفاكهة وملحقاته بمدينة طنطا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتسوية النزاع  بين كافة وزارات الدولة وجهاتها وهيئاتها مراعاة لحسن استغلال أجهزة وهيئات ومؤسسات الدولة لممتلكاتها.
 
ونص الاتفاق على تقسيم كامل ملكية مسطح المشروع، حيث تمتلك الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي نسبة 75% مشاعا في كامل مسطح الأرض المقام عليها المشروع، وتمتلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا نسبة 25% مشاعًا في كامل مسطح الأرض المقام عليها المشروع، على أن تكون تلك النسب هي ذاتها نسب المشاركة في أي مشروعات يقيمها الطرفان على كامل مساحة الأرض وبإقرار الاتفاق من مجلس الوزراء.
 
وثمنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس بنك ناصر الاجتماعي الوصول لتلك التسوية التاريخية، حيث إن النزاع استمر لما يقرب من 50 عامًا ، مشيرة إلى أن الاتفاق يأتي في إطار تعظيم الفائدة من الأرض المتاحة وحسن استغلال الأصول ليعود الأمر ايجابا على مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة، خاصة أن مشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة وملحقاته بمدينة طنطا يعد أحد أهم المشاريع الاستثمارية المشتركة بين بنك ناصر الاجتماعي ومحافظة الغربية.
 
وأفادت القباج بأنه في ضوء الاتفاق ستقوم محافظة الغربية بنقل السوق وموقف السيارات وكافة الإشغالات القائمة على أرض المشروع، مشيرة أنها ستقوم بزيارة قريبة لمحافظة الغربية بناء على دعوة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  لتفقد أرض المشروع، وكذلك تنفيذ عدد من مشروعات التمكين الاقتصادي على أرض المحافظة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والمحافظة.
 
ومن جانبه أشاد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بتلك التسوية الودية تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية لإنهاء ذلك النزاع الذي طالما استمر لعقود طويلة والذي سيؤدي إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وأصولها بما يحقق معه تنمية مستدامة للمنطقة والتي تعد من أفضل المناطق الواعدة في قلب مدينة طنطا لإنشاء مشروعات تنموية واستثمارية ستتيح فرص عمل لأبناء محافظة الغربية وشركات المقاولات والبناء والتشييد وتوفير  وحدات سكنية وتجارية، وبما يعزز الاستفادة القصوى من أصول الدولة واستثمارها.
 
 ووجه رحمي الشكر لمعالي وزيرة التضامن الاجتماعي ولكافة القائمين علي تلك التسوية، مشيرًا  إلى أن زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظة الغربية  المقررة قريبا ستتضمن مشروعات التضامن الاجتماعي بمركز زفتي ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة وزيارة القرى المنتجة بالمحافظة والبالغ عددها ٤٦ قرية تشتهر بالعديد من الحرف اليدوية والمنتجات الصناعية الهامة وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تنمية وتطوير الحرف اليدوية وتشجيع القائمين عليها لتعظيم الاستفادة من منتجاتها.

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