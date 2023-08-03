اختل توازنها نزلت جثة هامدة| التصريح بدفن طالبة عزبة النخل

صرحت جهات تحقيق المرج، بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها بعد أن اختل توازنها وسقطت من الطابق السادس جثة هامدة فى الحال في منطقة عزبة النخل بالمرج، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية..

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من رئيس مباحث المرج، يفيد فيه تلقيه بلاغا من أحد المستشفيات بوصول طالبة 16 سنة متوفاة إثر سقوط من علو، وتبين إصاباتها بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع أسرتها وأفادوا بأن المتوفية كانت واقفة أعلى سطح المنزل لنشر الغسيل واختل توازنها، وسقطت في الحال ولم يتهموا أحد بشئ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان، كما يقوم رجال المباحث بالاستماع لأقوال والدتها، وتحرر المحضر اللازم.