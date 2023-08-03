منافس الزمالك المحتمل.. الرجاء يهزم الوحدة في كأس الملك سلمان

فاز فريق الرجاء المغربي على الوحدة الإماراتي بهدف دون مقابل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية”.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق زكريا الوردي في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة من داخل منطقة جزاء الوحدة، ليهدي الرجاء نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الرجاء لـ 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 6 نقاط في المركز الثاني، وضمنا مسبقًا التأهل لربع النهائي.

ويُدرب الوحدة، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق لـ الأهلي.

ويلعب الرجاء في دور ربع النهائي، ضد صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثالثة التي تضم الزمالك، النصر، الشباب، الاتحاد المنستيري، فيما يلعب الوحدة ضد المتصدر.