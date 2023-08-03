هدف أبيض للنصر في مرمى الزمالك.. ورنالدو يعترض

سجل فريق النصر السعودي الهدف الأول في شباك الزمالك قبل أن يلغيه الحكم في المباراة المقامة حاليا علي ملعب الملك فهد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية.

وسجل هدف النصر تاليسكا في الدقيقة 9 قبل أن يلغية الحكم ويأتي ذلك بعد هدف ملغي أيضا لنادي االزمالك في الدقيقة الخامسة عن طريق الجزيري وألغاه الحكم بسبب التسلل أيضا.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي.



خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر .

خط الهجوم: - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو" .

تشكيل النصر السعودي

في حراسة المرمى: تواف العقيدي

خط الدفاع: آليكس تيليس - عبدالله مادو - علي لاجامي - سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - عبدالعزيز العليوه

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو