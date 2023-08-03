عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدف أبيض للنصر في مرمى الزمالك.. ورنالدو يعترض

الزمالك - النصر
الزمالك - النصر

سجل فريق النصر السعودي الهدف الأول في شباك الزمالك قبل أن يلغيه الحكم في المباراة المقامة حاليا علي ملعب الملك فهد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية.

وسجل هدف النصر تاليسكا في الدقيقة 9 قبل أن يلغية الحكم ويأتي ذلك بعد هدف ملغي أيضا لنادي االزمالك في الدقيقة الخامسة عن طريق الجزيري وألغاه الحكم بسبب التسلل أيضا.

تشكيل الزمالك
حراسة المرمى: محمد صبحي.


خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر .

خط الهجوم: - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو" .

تشكيل النصر السعودي 

في حراسة المرمى: تواف العقيدي

خط الدفاع: آليكس تيليس - عبدالله مادو - علي لاجامي - سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - عبدالعزيز العليوه

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو

النصر الزمالك البطولة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقبيله للبنانية بالساحل.. تصرف غير متوقع من عمرو دياب تجاه دينا الشربيني

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

حافة الانهيار.. نداء عاجل بشأن الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

ترشيحاتنا

أوكرانيا على شفا كارثة.. جنرال أمريكي يحذر من تحول خطير في الحرب

30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على لقاء الأهلي والمصري في الكأس

وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من كافة مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل

تركيا.. المجلس العسكري يعين قائدا جديدا للجيش

أخبار السيارات| إرشادات لـ تنظيف رشاشات البنزين .. سعر تويوتا برادو الـ SUV الرياضية في مصر

سيناريو رخيص.. روسيا تكشف عن مفاجأة بشأن مذكرة اعتقال بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ثراء جبيل

كيف تتخلصين من النحافة؟.. نصائح ضرورية لزيادة الوزن

داليدا خليل آخرهم .. 5 شائعات غرامية طاردت الهضبة عمرو دياب

مرضي السمنة والسرطان الأبرز .. هؤلاء ممنوعون من تناول المكسرات

فيديو

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

تحذير عاجل من انتشار فيروس بدولة عربية يسبب الاختناق| تفاصيل

موقف بطولي| مرتضى منصور يعلن ابتعاده عن رئاسة الزمالك.. فيديوجراف

تحذير من أمطار رعدية.. تحول مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ