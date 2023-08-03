إعلامي شهير يكشف مخطط كهربا ومحاميه لعدم استفادة الزمالك من فترة الانتقالات

فجر الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة بشأن مخطط محمود كهربا ومحاميه لسداد غرامته.

و كتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك : تعليقي وشرح استراتيجية عدم سداد كهربا :-

اولاً :- كهربا هيصدر قرار بايقافه محلياً يعني مش هيلعب محلي ، ثانياً :- اول مباريات المنتخب في شهر سبتمبر ومباراة السوبر الافريقي في سبتمبر أيضاً ،ثالثاً :- انتهاء فترة القيد والتنقلات نهاية شهر أغسطس ،رابعاً :- كهربا يسدد ينتهي قرار الإيقاف ويقدر يلعب.



و تابع : خامساً :- يبقي كهربا هيسدد اول سبتمبر وذلك لفوات الفرصة علي الزمالك في فترة القيد والتنقلات وهي ده استراتيجية كهربا ومحاميه أشرف عبدالعزيز وعلي عباس وهي عدم استفادة نادي الزمالك بأموال الغرامة في فترة الانتقالات ده مجرد رأي.

وبذلك يسدل الستار، على أزمة غرامة محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي لصالح نادي الزمالك بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الصادر لصالح القلعة البيضاء.

وانتهت اليوم الخميس المهلة التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للاعب الأهلي كهربا من اجل سداد غرامة نادي الزمالك البالغ قيمتها 2 مليون و 300 الف دولار.

وحسم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في جلسة استماع عبر تقنية زوم أزمة غرامة كهربا نجم الأهلي لصالح نادي الزمالك. ‏