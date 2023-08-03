مقتل 12 شخصا في هجمات إرهابية بالكاميرون

أعلنت السلطات في الكاميرون اليوم الخميس، مقتل 12 شخصا في هجمات شنتها جماعة بوكو حرام في دارك، وهي جزيرة صيد على الحدود الشمالية للكاميرون مع تشاد ونيجيريا.

وأكد مسؤولون عسكريون أن قوات الجيش الكاميروني انتشرت لوقف المزيد من التوغلات والهجمات التي تشنها الجماعة المتمردة المتمركزة في نيجيريا، وفقا لما أورده موقع "صوت أمريكا".

وتقول القوات الحكومية الكاميرونية إن المدنيين فروا إلى مواقع أكثر أمنا في الجزيرة، ويقول الجيش إن الهجمات المتفرقة المستمرة تجعل من الصعب تحديد العدد الإجمالي للضحايا.

وأعلنت الأمم المتحدة أن 36 ألف شخص قتلوا وفر 3 ملايين من ديارهم منذ عام 2009 عندما تحول القتال بين القوات الحكومية النيجيرية ومقاتلي بوكو حرام إلى صراع مسلح وانتشر في الكاميرون والنيجر وتشاد.