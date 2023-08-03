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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السجن 5 سنوات لصاحبة شركة سياحة لاتهامها بالهجرة غير الشرعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة صاحبة شركة سياحة بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريهما مبلغ مالي 200 ألف جنيه، بتهم تتعلق بالهجرة غير الشرعية.

وقررت المحكمة برئاسة، المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة، بإلزام المتهمة بالمصاريف الجنائية ،ومصادرة المحررات والمضبوطات، في اتهامها في الهجرة غير الشرعية.

وبدأت الواقعة في القضية رقم 579 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار بقيام المتهمة بالاشتراك في قضية هجرة غير شرعية.

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وتبين من التحقيقات، أن المتهمة " أ.س.م" صاحبة شركة خدمات سياحية ، بالاشتراك مع آخرين تمت محاكمتهم ، بتشكيل وتأسيس وإدارة مجموعة إجرامية ، لاستقطاب راغبي السفر والاتفاق علي تدبير وسيلة انتقالهم خارج البلاد بمقابل مادي، يقسم فيما بينهم، واتفقوا على تزوير مستندات راغبي السفر منسوب صدورها لجهات ومؤسسات ومصالح حكومية بغرض تقديمها إلى السفارات الأجنبية، وتقوم المتهمة بدورها بتسليمها لاحدي المتهمات لتقديمها إلى أحدي السفارات، وكذلك تتسلم المتهمة جزء من المبالغ المالية لسداد جزء من تكاليف تدابير الانتقال واصطناع الأختام منسوبة لبعض الشركات واستخدمها في الأوراق الخاصة براغبي السفر.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ،التي قررت إحالتها الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمة

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