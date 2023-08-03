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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول سلبي بين النصر والزمالك في البطولة العربية

النصر السعودي
النصر السعودي

إنتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين النصر السعودي ومنافسه الزمالك في المباراة المقامة بينهما علي ملعب استاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وسجل فريق النصر السعودي الهدف الأول في شباك الزمالك قبل أن يلغيه الحكم في المباراة المقامة حاليا علي ملعب الملك فهد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية.

وجاء هدف النصر تاليسكا في الدقيقة 9 قبل أن يلغية الحكم ويأتي ذلك بعد هدف ملغي أيضا لنادي االزمالك في الدقيقة الخامسة عن طريق الجزيري وألغاه الحكم بسبب التسلل أيضا.

وشهد الشوط لأول استحواذ علي الكرة من جانب فريق النصر السعودي بنسبة وصلت لـ 56% مقابل 44 % لنادي الزمالك 


شن نادي النصر السعودي العديد من الهجمات الخطيرة وصلت لـ 5 تسديدات بينما سدد الزمالك أربعة كرات خارج المرمي 


تشكيل الزمالك
حراسة المرمى: محمد صبحي.


خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر .

خط الهجوم: - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو" .

تشكيل النصر السعودي

في حراسة المرمى: تواف العقيدي

خط الدفاع: آليكس تيليس - عبدالله مادو - علي لاجامي - سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - عبدالعزيز العليوه

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو

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