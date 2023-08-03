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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كوارث إنسانية وموجات نزوح.. أزمات متلاحقة تواجه العالم.. فيديو

أزمات تواجه العالم
أزمات تواجه العالم

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، تقريرا  بعنوان "كيف يبدو مستقبل العالم في ظل الأزمات المتلاحقة؟".

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وأوضح التقرير أن الظرف التاريخي الذي يعيشه العالم الآن غير مسبوق في التاريخ الحديث، ساء كانت  كوارث إنسانية، حروب، موجات نزوح، وصراعات مسلحة، وأوبئة، وذلك بالدرجة التي بات العالم يترنح معها إلى حد بعيد. 

 

وذكر التقرير أن الحاجة إلى حلول جذرية لهذه الأزمات أصبحت ملحة، ولكن أصحاب الحلول أنفسهم يعانون الأمر ذاته ويواجهون متاعب لا تنتهي. 

 

وتابع التقرير أن الأزمات الإنسانية التي يعانيها البشر في عالم اليوم أثرت بدورها على أحلام وطموحات الناس في حالتهم العادية للغاية، حيث بات الاستقرار في مسكن آمن وامتلاك ما يكفي من طعام يسد الجوع بمثابة حلم بعيد المنال يتم التفاوض حوله والتباحث بشأن إمكانية تحقيقه والمطلوب في المقابل لتحقيق هذه الرغبات العادية جدا والموغلة في البساطة أمام أعين عالم تتعقد أحواله. 

 

وتستمر المعاناة أيضا في المخيمات، موجات نزوح بأعداد قياسية يشهدها العالم، وأوضاع غير آدمية يعيشها اللاجئون وسط مطالبات دولية مستمرة وشبه يومية بحمايتهم ومنحهم الحق في حياة طبيعية كغيرهم من البشر حول العالم، ولكن تصطدم هذه المطالبات بواقع مؤلم.

أزمات العالم كوارث إنسانية أزمات متلاحقة اخبار التوك شو

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