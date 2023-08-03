الكل مستفيد.. شوبير يقترح تقسيط غرامة كهربا لصالح الزمالك

اقترح الإعلامي أحمد شوبير، تقسيط غرامة كهربا لصالح نادي الزمالك، ليستفيد منها الجميع بما فيهم الأهلي.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "امبارح انا قولت مجرد اقتراح من عندي بمزاجي، لا مش بمزاجي هو فكرة انه طالما ان الزمالك هيقسط غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي، ليه ما يقسطيش غرامة كهربا؟.

وتابع شوبير: "الكل هيستفيد.. الزمالك هيستفيد واللاعب اللي مش هيقدر يدفع المبلغ مرة واحدة هيبقي مستفيد والأهلي اللي ملوش علاقة خالص بالموضوع هيبقي مستفيد، وصراحة انا شايف وجهة نظري منطقية جدا وتلقت ردود ايجابية جدا علي هذا الاقتراح وإيجابية بمعني إيجابية وأتمني يحصل اتفاق".



وانتهت اليوم الخميس المهلة التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للاعب الأهلي كهربا من اجل سداد غرامة نادي الزمالك البالغ قيمتها 2 مليون و 300 الف دولار.



وحسم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في جلسة استماع عبر تقنية زوم أزمة غرامة كهربا نجم الأهلي لصالح نادي الزمالك. ‏