الله أكبر.. ياسمين الخطيب تعلق على تقدم الزمالك أمام النصر السعودي

احتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب بتقدم نادي الزمالك علي نادي النصر السعودي بهدف في البطولة العربية.
وكتبت ياسمين الخطيب من خلال حسابها الشخصي تويتر: "الله أكبر".
تشكيل الزمالك
حراسة المرمى: محمد صبحي.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر .
خط الهجوم: - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو" .
تشكيل النصر السعودي
في حراسة المرمى: تواف العقيدي
خط الدفاع: آليكس تيليس - عبدالله مادو - علي لاجامي - سلطان الغنام
خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - عبدالعزيز العليوه
خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو