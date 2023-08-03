قرار مفاجئ من طليقة حسن شاكوش بعد انفصالهما

أعلنت ريم طارق طليقة حسن شاكوش عن قرار مفاجئ لجمهورها عبر حسابها الشخصي على انستجرام .

وكتبت طارق من خلال حسابها الخاص على انستجرام :" مساء الخير حابة ابلغكم ان اي بيدج او جروب كتب عني الفترة اللي فاتت اني عملت محضر ضده ".

وظهرت ريم طارق طليقة حسن شاكوش في بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام ، كشف فيه العديد من التفاصيل عن حياتها الشخصية .

وقالت ريم طارق : ما سجدتش لما اتطلقت ولكن هسجد لما ربنا يعوضني في جوازتي التالتة ، أنا ضد الطلاق، لأن الأمر ليس سهلًا.

وقالت ريم طارق إنها تجلس في منزل والدها ولم تأخذ حقوقها من حسن شاكوش حتى الآن.

وكشفت ريم عن سبب طلاقها من زوجها الاول : كان عنده مشكلة فكان لازم ما يحصلش نصيب بينا والموضوع التاني زي ما أنتم عارفين.