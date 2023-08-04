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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمارك أبوظبي تحصل على تصنيف أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط

صدى البلد

حصلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على تصنيف أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط "فئة المنظمات الكبيرة" واعتماد "أفضل بيئة عمل " لعام 2023 من منظمة "Great Place To Work" الأمريكية العالمية المتخصصة في بيئة العمل عالية الثقة، لتصبح أول جهة حكومية في الإمارة تنال تصنيف أفضل بيئة عمل للسنة الثانية على التوالي، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات.

ويأتي منح هذا التصنيف بناءً على الاستبيان الخاص بمؤشر الثقة الذي يقيس ويقيم تجربة الموظفين في العمل لدى جمارك أبوظبي، إذ تم الاستناد إلى معايير تقييم رئيسة حققت فيها "جمارك أبوظبي" نسباً مرتفعة منها "فاعلية وتأثير الاتصال والتواصل الداخلي بين فريق القيادة والموظفين، وشعور الموظف بالفخر تجاه العمل الذي يؤديه، والرفاه الوظيفي، وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعمل، وقدرة الإدارة على احتواء وتطوير كفاءة الموظفين المبدعين والمبتكرين، وروح الفريق والعمل الجماعي، والهوية والثقافة المؤسسية لجمارك أبوظبي، والمسؤولية المجتمعية".

وبلغت نسبة الموظفين المشاركين في الاستبيان 95٪، كما تجاوزت جمارك أبوظبي متوسط نتائج الاستبيان على مستوى الدولة لعام 2023، محققة نتيجة إجمالية بلغت 86٪ .

وجاء حصول جمارك أبوظبي على اعتماد أفضل بيئة عمل للسنة الثانية على التوالي وتصنيف أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط للمنظمات الكبيرة، تأكيداً على جهودها في ترسيخ بيئة عمل إيجابية من شأنها تعزيز رفاهية وولاء الموظفين وتدعم وتشجع ثقافة الإبداع والتميز عبر تطبيق أفضل الممارسات والمعايير لتحقيق الريادة العالمية بما ينسجم مع رؤيتها الإستراتيجية ويواكب تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة لجعل دولة الإمارات أفضل دول العالم انسجاماً مع مئوية الإمارات 2071.

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