أصبح جحيما.. مصطفى بكري يطالب بتحرك عربي ودولي لإنقاذ الشعب السوداني

أكد الإعلامي مصطفى بكري، انه إذا استمرت المواجهات في السودان، ستكون البلاد على حافة الخطر، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تحرك عربي وإقليمي ودولي، لإنقاذ الشعب السوداني الذي يتعرض لخطر وجود الوطن والبشر.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن ما يقرب من 4 ملايين سوداني نزحوا بسبب الحرب، إضافة إلى تحذير الأمم المتحدة من مجاعة مرتقبة.

وقف إطلاق النار بالسودان

وتابع مصطفى بكري، أن السودان أصبح جحيما، الأطفال يموتون بسبب الحرب الحمقاء، معربا عن أمنيته بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالسودان، لمنح الفرصة للشعب السوداني.