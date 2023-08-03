مصطفى بكر: مشكلة الكهرباء ناتجة عن نقص الوقود

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مشروعات الكهرباء شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي، معلقا أن خطوط الـ 500 كيلو فولت كانت قبل مجئ الرئيس السيسي 3078 كيلو أصبحت 7693 كيلو، بزيادة 4613 كيلو.



وقال مصطفى بكري، خلال، تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه على مستوى خطوط الـ 220 فولت، كانت 17360 كيلو متر، وأصبحت 21601 كيلو متر بزيادة 4241 كيلو متر.

وتابع مصطفى بكري، أن الإنتاج قبل الرئيس السيسي كان يصل إلى 30 ألف ميجا وات والآن 59 ألف ميجاوات بزيادة 29 الف ميجا، ولكن مشكلة انقطاع التيار تأتي لنقص اوقود.

توزيعه على محطات الكهرباء على الفور.

رئيس الوزراء أكد أنه سيتم استيراد مازوت، ووصل بالفعل إلى ميناء السويس، وسيتم توزيعه على محطات الكهرباء على الفور.