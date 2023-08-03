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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: الزمالك لا يمتلك مقومات الحصول على بطولة

صدى البلد

علق إبراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق ، على خروج الزمالك من البطولة العربية اليوم بعد التعادل مع نادي النصر السعودي.

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"خروج الزمالك من البطولة العربية 
‏طبيعي فريق لا يمتلك لاعبين مقومات الحصول على بطولة ‏وطريقه وخطة اسوريو لاتناسب الزمالك  ‏سهل جدا تجيب اي مدير فني 
‏توقف ١٠ لاعبين في وسط ملعبك وتلعب علي الهجمة المرتدة ‏مفيش أي إبداع  يعني".


تعادل نادي النصر السعودي أمام منافسه الزمالك بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة  المباراة المقامة بينهما علي ملعب استاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

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