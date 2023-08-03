بعد خروج الزمالك من البطولة العربية.. مجدي عبد الغني يطرح سؤالا مثيرا لجمهوره

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالا لجمهورة بعد خروج نادي الزمالك من البطولة العربية .

و كتب مجدي عبد الغني عبر فيسبوك: ما تقييمك لمستوى الزمالك في البطولة العربية بعد الخروج من الدور الأول؟ 🤔🏹

وتعادل نادي النصر السعودي أمام منافسه الزمالك بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت علي ملعب استاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وجاء هدف تعادل النصر السعودي عن طريق نجمه العالمي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وكان نادي الزمالك متقدما بهدف زيزو من ضربة جزاء ، وجاء الهدف من ضربة جزاء سددها زيزو على يسار حارس المرمي، بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو للتأكد من اصطدام الكرة في يد مدافع النصر .

بهذه النتيجة يخرج نادي الزمالك من البطولة العربية بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يتأهل الشباب صاحب المركز الأول في المجموعة والنصر السعودي في المركز الثاني .

الشوط الأول بين النصر السعودي والزمالك

وسجل فريق النصر السعودي الهدف الأول في شباك الزمالك قبل أن يلغيه الحكم في المباراة المقامة حاليا علي ملعب الملك فهد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية.

وسجل هدف النصر تاليسكا في الدقيقة 9 قبل أن يلغيه الحكم ويأتي ذلك بعد هدف ملغي أيضا لنادي الزمالك في الدقيقة الخامسة عن طريق الجزيري وألغاه الحكم بسبب التسلل أيضا.