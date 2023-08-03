تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله في المنطقة الحدودية

وصلت التوترات بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات بعد سلسلة من الحوادث الملتهبة على الحدود التي تسيطر عليها الأمم المتحدة بين البلدين.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، يبدو أنه بعد سبعة عشر عامًا من الحرب المدمرة الأخيرة للحركة المدعومة من إيران مع إسرائيل، يبدو أن حزب الله يجرب تكتيكات جديدة في المنطقة الحدودية المضطربة لاختبار عزم إسرائيل.

قال مهند حاج علي، زميل في مركز كارنيجي للشرق الأوسط: "لا توجد رغبة لدى أي من الجانبين للعودة إلى القتال على نطاق واسع ، ولكن أيضًا تغير السياق. أعتقد أن حزب الله يرى ما يمكن أن يفلت منه.

وأكد التقرير أن التنسيق بين حزب الله والفصائل الفلسطينية أفضل مما كان عليه في وقت سابق. وأوضح التقرير إن الإدارة الأمريكية قلقة من الحكومة الإسرائيلية الحالية، وإيران لم تعد في موقف دفاعي كما كانت في سنوات ترامب.

في يونيو، نصب حزب الله خيمتين على الطراز العسكري جنوب الخط الأزرق، وهو الخط الفاصل بين إسرائيل ولبنان ومرتفعات الجولان الذي أنشأته الأمم المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في عام 2000. وزعم المسلحون أن المنطقة تضم الخيام على أنها لبنانية، خطوة صغيرة لكنها استفزازية وغير مسبوقة. بعد التدخل الدبلوماسي، تمت إزالة أحدهما، ولكن بقية الآخري.

وفي الشهر الماضي، اقترب رجال على الجانب اللبناني من الحدود أو تسلقوا الحاجز الأمني الفاصل بين البلدين في أربع مناسبات منفصلة على الأقل.

كما تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات باتجاه بلدة الغجر، وهي قرية سورية علوية في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل والتي انقسمت إلى قسمين في عام 2000 بعد إنشاء الخط الأزرق.

وصفت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام التي تقوم بدوريات على الخط الأزرق الوضع "بالغ الحساسية"، وحثت جميع الأطراف على "وقف أي أعمال قد تؤدي إلى التصعيد".

وقع حادثان خطيران في وقت سابق من هذا العام: في مارس، تمكن مسلح من العبور إلى إسرائيل وفجر قنبلة على جانب الطريق على بعد 57 كيلومترًا جنوب الخط الأزرق مما أدى إلى إصابة شخص واحد.

وفي أبريل، أطلقت أكبر وابل من الصواريخ منذ حرب 2006 من لبنان على إسرائيل ردا على غارات الشرطة الإسرائيلية على المسجد الأقصى في القدس. وبينما يُعتقد أن الصواريخ أطلقت من قبل فصائل فلسطينية متمركزة في لبنان، فمن شبه المؤكد أنها تصرفت بالتنسيق مع حزب الله، الذي يسيطر على جزء كبير من جنوب البلاد.

قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، إن النشاط الأخير للحزب هو رد على الإجراءات الإسرائيلية في قرية الغجر، التي كانت حتى سبتمبر الماضي منطقة عسكرية مغلقة.

قال نصر الله في خطاب ألقاه هذا الأسبوع: "إسرائيل تحتل أجزاء من الأراضي اللبنانية ولديها الجرأة للحديث عن استفزازات حزب الله على الحدود بينما هي نفسها هي الطرف الذي ينخرط في الاستفزازات.

حسبما ورد، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بدلاً من منح حكومة إسرائيل الفرصة لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية من خلال التركيز على التهديدات الخارجية، يُعتقد أن نصر الله سعيد بالجلوس على السياج وترك إسرائيل تنزف.

ربما يكون تقييد الجنود الإسرائيليين والموارد الإسرائيلية المستنفدة بالفعل في التعامل مع التوغلات الجديدة من الشمال جزءًا من استراتيجية الاستنزاف.