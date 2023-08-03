عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله في المنطقة الحدودية

صدى البلد

وصلت التوترات بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات بعد سلسلة من الحوادث الملتهبة على الحدود التي تسيطر عليها الأمم المتحدة بين البلدين.

 

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، يبدو أنه بعد سبعة عشر عامًا من الحرب المدمرة الأخيرة للحركة المدعومة من إيران مع إسرائيل، يبدو أن حزب الله يجرب تكتيكات جديدة في المنطقة الحدودية المضطربة لاختبار عزم إسرائيل.

 

قال مهند حاج علي، زميل في مركز كارنيجي للشرق الأوسط: "لا توجد رغبة لدى أي من الجانبين للعودة إلى القتال على نطاق واسع ، ولكن أيضًا تغير السياق. أعتقد أن حزب الله يرى ما يمكن أن يفلت منه.

 

وأكد التقرير أن التنسيق بين حزب الله والفصائل الفلسطينية أفضل مما كان عليه في وقت سابق. وأوضح التقرير إن الإدارة الأمريكية قلقة من الحكومة الإسرائيلية الحالية، وإيران لم تعد في موقف دفاعي كما كانت في سنوات ترامب.

 

في يونيو، نصب حزب الله خيمتين على الطراز العسكري جنوب الخط الأزرق، وهو الخط الفاصل بين إسرائيل ولبنان ومرتفعات الجولان الذي أنشأته الأمم المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في عام 2000. وزعم المسلحون أن المنطقة تضم الخيام على أنها لبنانية، خطوة صغيرة لكنها استفزازية وغير مسبوقة. بعد التدخل الدبلوماسي، تمت إزالة أحدهما، ولكن بقية الآخري.

 

وفي الشهر الماضي، اقترب رجال على الجانب اللبناني من الحدود أو تسلقوا الحاجز الأمني الفاصل بين البلدين في أربع مناسبات منفصلة على الأقل. 

 

كما تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات باتجاه بلدة الغجر، وهي قرية سورية علوية في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل والتي انقسمت إلى قسمين في عام 2000 بعد إنشاء الخط الأزرق.

 

وصفت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام التي تقوم بدوريات على الخط الأزرق الوضع "بالغ الحساسية"، وحثت جميع الأطراف على "وقف أي أعمال قد تؤدي إلى التصعيد". 

 

وقع حادثان خطيران في وقت سابق من هذا العام: في مارس، تمكن مسلح من العبور إلى إسرائيل وفجر قنبلة على جانب الطريق على بعد 57 كيلومترًا جنوب الخط الأزرق مما أدى إلى إصابة شخص واحد. 

 

وفي أبريل، أطلقت أكبر وابل من الصواريخ منذ حرب 2006 من لبنان على إسرائيل ردا على غارات الشرطة الإسرائيلية على المسجد الأقصى في القدس. وبينما يُعتقد أن الصواريخ أطلقت من قبل فصائل فلسطينية متمركزة في لبنان، فمن شبه المؤكد أنها تصرفت بالتنسيق مع حزب الله، الذي يسيطر على جزء كبير من جنوب البلاد.

 

قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، إن النشاط الأخير للحزب هو رد على الإجراءات الإسرائيلية في قرية الغجر، التي كانت حتى سبتمبر الماضي منطقة عسكرية مغلقة. 

 

قال نصر الله في خطاب ألقاه هذا الأسبوع: "إسرائيل تحتل أجزاء من الأراضي اللبنانية ولديها الجرأة للحديث عن استفزازات حزب الله على الحدود بينما هي نفسها هي الطرف الذي ينخرط في الاستفزازات. 

 

حسبما ورد، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بدلاً من منح حكومة إسرائيل الفرصة لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية من خلال التركيز على التهديدات الخارجية، يُعتقد أن نصر الله سعيد بالجلوس على السياج وترك إسرائيل تنزف.

 

ربما يكون تقييد الجنود الإسرائيليين والموارد الإسرائيلية المستنفدة بالفعل في التعامل مع التوغلات الجديدة من الشمال جزءًا من استراتيجية الاستنزاف.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

بعد تقبيله للبنانية بالساحل.. تصرف غير متوقع من عمرو دياب تجاه دينا الشربيني

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

هدف أبيض للنصر في مرمى الزمالك.. ورونالدو يعترض

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

إجراء عاجل من كوريا الجنوبية بعد ارتفاع درجات الحرارة لمستويات خطيرة

ترشيحاتنا

أول تعليق من الزمالك بعد توديع البطولة العربية

مصر للطيران توقع 12 عقدا جديدا لتقديم خدمات الصيانة لشركات مختلفة الجنسية

كأس مصر.. الأهلي للمربع الذهبي بالفوز على المصري 2-1

ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية بعد قرارات السعودية وروسيا

أول تعليق من شيكابالا عن كريستيانو رونالدو وتوديع البطولة العربية

الفقراء يعانون.. اعتراف أمريكي غير مسبوق بشأن الحبوب المصدرة من أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان شهير يحاول الصلح بين الشيف بوراك ووالده.. تفاصيل

بعد خطوبتها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ثراء جبيل

كيف تتخلصين من النحافة؟.. نصائح ضرورية لزيادة الوزن

داليدا خليل آخرهم .. 5 شائعات غرامية طاردت الهضبة عمرو دياب

فيديو

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

تحذير عاجل من انتشار فيروس بدولة عربية يسبب الاختناق| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ