ظن وجود علاقة شرعية مع زوجة أبيه..ننشر أقوال الشهود بمقتل شاب العمرانية

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإحالة أوراق عاطل متهم بقتل شاب لظنه وجود علاقة غير شرعية بين الأول وزوجة أبيه وسرقته في منطقة العمرانية للمفتي.

اقوال شهود الإثبات ..

ننشر نص اقوال شهود الإثبات قي القضية رقم ١١٧٢٠ لسنة ٢٠٢٢ جنايات العمرانية:

الشاهدة : فادية طه قالت إنها بتوجهها إلى محل سكن شقيقها المجني عليه للإطمنان عليه وبطرقها باب مسكنه لم يجبها فاستخدمت مفتاحا للشقة سبق وأن سلمه لها وبدلوفها أبصرت بعثرة في محتويات الشقة والمجني عليه مسجي أرضا علي جانبه والدماء تعم وجهه فهمت مسرعة نحو أحد جيران المجني عليه واستغاثت به والذي أبلغ الجهات الأمنية.

الشاهد: أحمد ماهر رجب محمد رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة

العمرانية أفاد بأنه تلقي بلاغا من شرطة النجدة بتلقيها بلاغ بوفاة المجني عليه بمسكنه وبإنتقاله توصل لهويته من خلال شقيقته وبمناظرته ابصره مسجي أرضا علـى جانبه وبه إصابات بالرأس وبجواره قطعة حديدية.

الشاهد أحمد محمد توفيق مفتش مباحث قسمي شرطة العمرانية والطالبية شهد : بأن تحرياته السرية دلته على مرتكب الواقعة ونفاذا لقرار النيابة الصادر بشان ضبطه

وإحضاره تمكن من ذلك وبواجهته أقر بإرتكابها.

علاقة بين المجني عليه وزوجة والـده ..

وأضاف بأم تحرياته توصلت لإقبال المتهم علـى إرتكاب جريمته لإعتقاده بوجود علاقة بين المجني عليه وزوجة والده لترديدها، غير مرة برغبتها فى الزواج منه حال كونه يقطن بمفرده بموجب عقد إيجار قدم ولعلمه بأن رغبتها تلك ستؤثر سلبا على إهتمامها بأشقائه.

وخطط لقتل المجني عليه حتى يحول دون إتمام تلك العلاقة والسرقة عقد الإيجار وفي سبيل ذلك دبر حيلة تمثلت في اشاعته في وقت متأخر من الليل بين ساكني العقار بوجود تسريب غاز وتمكن بتلك الحيلة من الدلوف الي شقة المجني عليه وقتله وسرقته.