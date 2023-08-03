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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد خروج الزمالك من البطولة العربية

صدى البلد

تعادل نادي النصر السعودي أمام منافسه الزمالك بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت علي ملعب استاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك " رأيكم : من هو نجم مباراة اليوم بين الزمالك والنصر السعودي ".

وكان نادي الزمالك متقدما بهدف زيزو من ضربة جزاء ، وجاء الهدف من ضربة جزاء سددها زيزو على يسار حارس المرمي، بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو للتأكد من اصطدام الكرة في يد مدافع النصر .

بهذه النتيجة يخرج نادي الزمالك من البطولة العربية بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يتأهل الشباب صاحب المركز الأول في المجموعة والنصر السعودي في المركز الثاني .

الشوط الأول بين النصر السعودي والزمالك

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