فرحانين بهدف رونالدو أكثر .. منشور صادم من خالد الغندور لهذا الجمهور

سخر الاعلامي خالد الغندور من جمهور الاهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب خالد الغندور : الاهلاوية فرحانين بهدف رونالدو في الزمالك اكثر من فرحتهم بتأهل فريقهم علي حساب المصري.

وتعادل نادي النصر السعودي أمام منافسه الزمالك بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت علي ملعب استاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وجاء هدف تعادل النصر السعودي عن طريق نجمه العالمي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وكان نادي الزمالك متقدما بهدف زيزو من ضربة جزاء ، وجاء الهدف من ضربة جزاء سددها زيزو على يسار حارس المرمي، بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو للتأكد من اصطدام الكرة في يد مدافع النصر .

بهذه النتيجة يخرج نادي الزمالك من البطولة العربية بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يتأهل الشباب صاحب المركز الأول في المجموعة والنصر السعودي في المركز الثاني .