تعليق مثير من خالد الغندور على خروج الزمالك من البطولة العربية

علق الاعلامي خالد الغندور علي اداء نادي الزمالك امام النصر السعودي والخروج من البطولة العربية .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" اتفرجتم علي الزمالك امام نجوم العالم و الاداء الرائع اللي كل السعوديين بيتكلموا عنه بعد المباراة ".

وكان نادي الزمالك متقدما بهدف زيزو من ضربة جزاء ، وجاء الهدف من ضربة جزاء سددها زيزو على يسار حارس المرمي، بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو للتأكد من اصطدام الكرة في يد مدافع النصر .

بهذه النتيجة يخرج نادي الزمالك من البطولة العربية بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يتأهل الشباب صاحب المركز الأول في المجموعة والنصر السعودي في المركز الثاني .