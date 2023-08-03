اعتقال 2 من البحارة الأمريكيين بتهمة التجسس لصالح الصين

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الخميس، إن اثنين من البحارة الأمريكيين اعتقلا بتهم تتعلق بالأمن القومي وعلاقتهم بالصين.

تم القبض على بحار يبلغ من العمر 22 عامًا تم تعيينه على متن سفينة في سان دييغو يوم الأربعاء بتهمة تتعلق بالتجسس التي تنطوي على التآمر لإرسال معلومات دفاع وطني إلى المسؤولين الصينيين، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، لم يُسمح لهم بمناقشة الأمر علنًا و تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

قال المسؤولون الأمريكيون إن بحارا آخر اعتقل في قاعدة بحرية في مقاطعة فينتورا شمال لوس أنجلوس ووجهت إليه تهمة التآمر وتلقي رشوة من مسؤول صيني. ولم يتضح ما إذا كانت الحالتان مرتبطتين.

رفضت وزارة العدل الأمريكية التعليق عندما اتصلت بها وكالة أسوشيتيد برس. كان من المتوقع أن يعلن المسؤولون الفيدراليون عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي مقرر في سان دييغو في وقت لاحق اليوم الخميس.