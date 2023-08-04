أخبار السيارات | سعر بيجو 301 موديل 2023 الأرخص من فئتها.. سيارة مستعملة لمحدودي الدخل باقل من 70 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

استطاعت شركة بيجو الفرنسية، أن تقدم عدد كبير من اصدارتها المتنوعة، طوال تاريخها العريق والممتد داخل السوق المصري، سواء كانت من ناحية التصميمات الخارجية أو التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى تنوع الاسعار ايضا.

يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، في ظل ارتفاع اسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية، وتتنوع الإصدارات التي تقدمها الكثير من العلامات التجارية في مصر، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية ايضا.

تعتبر السيارة تيجو 3 هي ارخص سيارة رياضية تقدمها شيري داخل السوق المصري، على الرغم من تقديم موديل 2024، وزيادة سعرية جديدة شهدتها هذه النسخة بقيمة اجمالية بلغت 20 الف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المطروحة محليًا.

تحظى السيارة رينو ستيب واي موديل 2023 بتصميم خارجي يتسم بالطابع الرياضي، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات، وتعد هي ارخص سيارة تقدمها رينو بعد النسخة سانديرو وسط موديلات 2023 المقدمة بالسوق المصري.

كشفت تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، عن ترتيب مبيعات السيارات الملاكي خلال النصف الأول من عام 2023 في مصر، ومازالت شركة نيسان اليابانية تتصدر القائمة بعد أن حققت حصة سوقية مقدراها 24.5% بواقع 6571 سيارة، لتعقبها شركة شيري في المرتبة الثانية.

كشفت شركة مرسيدس عن نسختها الجديدة AMG EQE SUV موديل 2024 داخل السوق الأمريكي، حيث تعد واحدة من الإصدارات ذات المظهر الرياضي عالية الأداء، والتي تأتي بقدرات فنية تعتمد على تكنولوجيا الطاقة الكهربائية.

تواصل العلامة التجارية اليابانية "تويوتا"، من تألقها في مجال تصنيع السيارات، بعد أنكشفت النقاب عن الايقونة الشهيرة لاند كروزر موديل 2024، والتي تعد واحدة من اقوة وابرز السيارات الرياضية التي تقدمها الشركة اليابانية، وذلك عن فئة الـ SUV.