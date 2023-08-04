مفاجأة..قاتل سيدة بركة السبع طاردها بالسكين في الشارع وبرفقته والدتها بسبب الزواج

كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة قتل سيدة ببركة السبع بالمنوفية

حيث وقفت على قتل المتهم المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بتعديه عليها بسكين حال سيرها ووالدتها في الطريق العام؛ وذلك لما كان بينه وبين المجني عليها وذويها من خلافات نشبت لرفضهم إتمام زواج ابنتهم به، بعدما علموا سوء سلوكه وسابق اتهامه في جرائم سرقة ومعاقبته عليها بالحبس، بينما ادعى المتهم أن باعثه على القتل خلافه معهم على رد مبلغ إليه قد دفعه في سبيل الزواج الذي توقفت إجراءاته.

وأمرت النيابة العامة بحبس متهم بقتل سيدة ببركة السبع بالمنوفية أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل سيدة بمركز بركة السبع بالمنوفية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد إقراره خلال استجوابه في التحقيقات بارتكاب الواقعة، وتسجيل آلات المراقبة في مسرح الجريمة ملابسات حدوثها، وتحصيل النيابة العامة أدلة أخرى على ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه.