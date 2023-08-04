أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يشيد بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان.. ورسالة قوية من مصطفى بكري لـ وجدي العربي

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسي يشيد بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعلمين الجديدة كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بزيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى مصر، مجدداً التهنئة على الفوز الانتخابي الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية اليونانية وجاءت نتائجها لتؤكد ثقة الناخب اليوناني في قيادة رئيس الوزراء اليوناني.

والدك لم يحسن تربيتك.. رسالة قوية من مصطفى بكري لـ وجدي العربي

استنكر الإعلامي مصطفى بكري، تصريحات الإخواني وجدي العربي عن وفاة نجل الفنان حسن يوسف، معلقا “تعمد أن يجرحه في لحظة ألمه، ماذا فعل حسن يوسف حتى تشمتوا فيه هذه الشماتة التي لا تمت لدين ولا أخلاق”.

وقال مصطفى بكري، خلال، تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه "لن ننسى شماتتكم في موت الشهداء الأبطال رجال الجيش والشرطة، لن ننسى فرحتكم باستشهاد المستشار هشام بركات، والبطل أحمد المنسي وغيرهم، أنتم حاقدون لا تعرفون طريقا للقيم والأخلاق، ولا تعرفون ديننا الحنيف".

مليار و200 مليون..محافظ بورسعيد يكشف عن مفاجآت حول إنشاء استاد المصري الجديد

كد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن استاد النادي المصري القديم سيتم هدمه، وسيتم إنشاء استاد جديد للنادي، معلقا “القرار ده أعظم هدية من الرئيس السيسي، خاصة أنه يتم إنشاء الإستاد الجديد بنفس مكان القديم”.

وقال الغضبان، خلال لقائه ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الرئيس السيسي كلف شركة وادي النيل بإنشاء استاد النادي المصري وكلف وزارة الشباب والرياضة بميزانية معينة من الوزارة.

بشرى.. مصر تتعاقد على شراء 360 ألف طن من القمح الروسي |تفاصيل

كد الإعلامي مصطفى بكري، أن ساحة الحوار الوطني مفتوحة للكل، مشيرا إلى ان الجميع يعبر عن رأيه ويتم طرح الأفكار دون أي قيود.

وقال مصطفى بكري، خلال، تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن اليوم كان هناك بشرى جيدة وهي ان روسيا تعلن إتمام صفقة حبوب مع مصر، ورئيس الإتحاد الروسي أعلن أن مصر ستقوم بشراء كميات كبيرة من القمح الروسي.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب بعد تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا .. فيديو

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن مصلحة الدمغة قامت بدمغ نحو 40 طن ذهب خلال الشهور الماضية.

وأضاف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "المصريون في الخارج جلبوا نحو نصف طن ذهب خلال الشهور الماضية"، لافتا: "هناك توقعات كبيرة بارتفاع أسعار الذهب بعد تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا".



7 آلاف جنيه.. رئيس شعبة مواد البناء يكشف أسباب تراجع أسعار حديد التسليح

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن بعض مصانع الحديد بالغت في أسعارها خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "المصانع الكبرى في مصر تستحوذ على أكثر من 70% من الانتاج سعرها لم يتعدى في أرض المصنع لم يتخطى 32250 جنيها لذلك كان من المفترض أن يصل للمستهلك 33 ألف جنيه للطن".

يبدأ السبت.. التعليم العالي: المرحلة الأولى من التنسيق تنتهي في هذا التوقيت

كشف سيد عطا المشرف العام علي مكاتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، عن النصائح الواجب علي الطلاب اتباعها خلال تسجيل الرغبات.

وقال سيد عطا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" تسجيل الرغبات يبدأ من يوم 5 أغسطس السبت المقبل وحتي يوم الأربعاء 9 أغسطس".

ضياء رشوان: العلاقات المصرية التركية بدأت تتضح وبشكل كبير

‏قال الإعلامي ضياء رشوان، إن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير يقوم بزيارة لدولة تركيا وفي إطار هذه الزيارة التقى بوزير الصناعة التركي وهذا تطور ضمن التطورات الإيجابية التي نلاحظها في العلاقات المصرية التركية منذ إعادة التمثيل الدبلوماسي على مستوى سفراء البلدين.

‏وتابع ضياء رشوان خلال برنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر فضائية "etc"، أن العلاقات المصرية التركية بدأت تتضح بشكل كبير، مؤكدا أن هناك اقتراحا لتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار الصناعي والتصنيع الزراعي ونقل الخبرات الفنية والتدريب الفني والتعليم الجامعي وقبل الجامعي.

كوارث إنسانية وموجات نزوح.. أزمات متلاحقة تواجه العالم.. فيديو

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، تقريرا بعنوان "كيف يبدو مستقبل العالم في ظل الأزمات المتلاحقة؟".

وأوضح التقرير أن الظرف التاريخي الذي يعيشه العالم الآن غير مسبوق في التاريخ الحديث، ساء كانت كوارث إنسانية، حروب، موجات نزوح، وصراعات مسلحة، وأوبئة، وذلك بالدرجة التي بات العالم يترنح معها إلى حد بعيد.

هل تمنع اليابان عرض فيلم Oppenheimer بسبب "قنبلة هيروشيما".. فيديو

بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم Oppenheimer في جميع أنحاء العالم منذ بدء عرضه بالسينما، يواجه صناع العمل تحديا في اليابان، بعد مطالبات بمنع عرض الفيلم بالبلاد، وذلك حسبما أذاعت فضائية العربية.

وتابع التقرير أن السبب هو تزامن عرض فيلم Oppenheimer مع ذكرى هيروشيما، ‏حادثة سقوط أول قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية في 6 أغسطس 1945 التي خلفت وراءها مدينة منكوبة بالكامل، ودوافع منع عرض فيلم Oppenheimer جاءت احتراما لمشاعر أهالي ‏ضحايا الكارثة وما واجهته اليابان من معاناة استمرت لسنوات خلال وبعد الحرب العالمية الثانية.

