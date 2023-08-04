استغلوا موقعهم بالمركزي للمحاسبات..اخطر تشكيل لتهريب المهاجرين من أكبر ثلاث محافظات مصرية

أحالت جهات التحقيق المختصة 2 من المسئولين بالجهاز المركز للمحاسبات و موظف بجمعية للحج وواثنين آخرين للجنايات لاتهامهم في اكبر قضية تهريب مهاجرين من محافظات القاهرة والغربية والمنوفية الي دولة ايطاليا والنمسا والأردن الي الجنايات واستمعت النيابة الي اقوال مدير إدارة الهجرة غير الشرعية بقطاع مكافحة جرائم الاموال

العامة والجريمة المنظمة

شهد لواء شرطة - مدير إدارة الهجرة غير الشرعية بقطاع مكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة بأن تحرياته توصلت الي قيام جماعة إجرامية منظمة تخصصت في نقل وتهريب راغبي الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية عن طريق تزوير جوازات سفر لمهمة لهم وتمكن من ضبط المتهمين الاول و الثاني و الثالث وأن دور المتهم الاول الاعلان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن قدرته على تسهيل سفر راغبي السفر إلى الدول الأوروبية مستغلا وظيفته كموظف بالجهاز المركزي للمحاسبات وقيامه

بإعداد خطاب يفيد صدور قرار منسوب صدوره لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يفيد سفر راغب الهجرة إلى الدول المعلوم لديه وجود أنشطة للجهاز فيها وتحديد الغرض من المأمورية (تفتيش أو مراجعة حسابات أو حضور مؤتمرات أو غيرها) مستغلا آلية العمل بالجهاز التي أتاحت له إنهاء إجراءات جوازات السفر لمهمة السليمة بموجب صور تلك القرارات حيث أمكنه ذلك من الحصول على توقيع رئيس الجهاز الصحيح على

قصاصة ورقية ووضعها على القرار المزور بمعرفته وتصويره حتى يمكنه إتمام باقي الإجراءات وتقديم صورة الخطاب المزور إلى موظفي شئون العاملين لإعداد بيان بالحالة الوظيفية بأسماء راغبي السفر على أساس كونهم موظفين بالجهاز وإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم وصورهم الشخصية وإرفاق الأوراق بخطاب قرار السفر المزور وتقديمها إلى شئون العاملين بالجوزات و اوراق بخاتم شعار الجمهورية، ثم يمضي الأمين العام للجهاز عليه لاستخراج خطاب موجه من الجهاز إلى إدارة المراسم بوزارة الخارجية جواز السفر لمهمة، وأن دور المتهمان الرابع والخامس واستقبالهم وإيوائهم عقب وصولهم إلى دولة إيطاليا الهجرة غير الشرعية وربطهم به

المتهمين الثاني و الثالث هو مرافقة المهاجرين المهربين إلى الدول الأوروبية - باستخدام جوازات السفر لمهمة التي استخرجها لهم - واستلام الجوازات من المهاجرين المهربين عقب الوصول إلى دولة المقصد والتأكد من التخلص منها لضمان عدم وقوعها بيد السلطات وافتضاح أمرهم وتحصلوا علي مبلاغ مالية من المهاجرين تتراح بين 190 الى ٢٠٠ ألف

جنيه

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول أسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب

جريمة تهريب المهاجرين،وقام علي إدارتها وتولى قيادتها، وانضم إليها باقي المتهمين كأعضاء وتحددت أدوارهم فيها في اضطلاع الأول بمهمة استخراج جوازات السفر الخاصة

ولمهمة من وزارة الخارجية للمهاجرين المهربين ثابت بها عملهم بالجهاز المركزي للمحاسبات علي خلاف الحقيقة واضطلاع الثاني والثالث بمقابلة راغبي الهجرة والاحصل منهم علي الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات السفر محل الاتهام السادس واستلام المبالغ على خلاف الحقيقة واضطلاع الثاني والثالث بمقابلة راغبي الهجرة والتحصل منهم على المالية مقابل التهريب، وكذا مرافقة المهاجرين المهربين أثناء سفرهم إلى الخارج، واضطلاع المتهمون الرابع والخامس وآخرين مجهولين على جذب راغبي الهجرة للجماعة