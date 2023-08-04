نائب رئيس «العربي للدراسات» يكشف دلالات زيارة رئيس الوزراء اليوناني لمصر

كشف الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، دلالات زيارة كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، بالعلمين الجديدة.

وقال الدكتور مختار غباشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، العلاقات بين مصر واليونان تتميز بالخصوصية وتأكيد على عمق العلاقات المشتركة، وبيننا طرف ثالث وهو قبرص حيث يمثل هذا التحالف العمود الأساسي لولادة ما يمسى بمنتدى حقول شرق المتوسط ومقره بالقاهرة والذي يضم 9 دول ويتحكم في إنتاج 51 على مستوى العالم.

نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، قد يكون لمصر دور في إعادة العلاقات اليونانية التركية، أو التركية القبرصية، لافتا إلى أن العلاقات المصرية- اليونانية راسخة وهناك تقدير مواقف من كلا الطرفين في الكثير من الأمور من بينها إطفاء حرائق الغابات والهجرة غير الشرعية.

