التنمية المحلية: تنفيذ 889 مشروعا في الدلتا بتكلفة 6.5 مليار جنيه

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن محافظات الصعيد تتصدر قائمة المحافظات التي تحظى بتحقيق التنمية الشاملة، حيث تم تمويل حوالى 104 آلاف مشروع بإجمالى قروض 14 مليار جنيه، وفرت 996،5 ألف فرصة عمل.

وأضاف قاسم خلال مشاركته ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم تمويل حوالى 23 ألف مشروع في محافظة المنيا، ثم محافظة سوهاج بـ 21 ألفا و889 مشروعا، مشيرًا إلى أن إقليم الدلتا احتل المرتبة الثانية فى عدد المشروعات التى مولها مشروعك بتنفيذ 44.3 ألف مشروع بقروض تجاوزت 5،6 مليار جنيه، أتاحت 310.6 ألف فرصة عمل.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أننا حريصون على دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لدى الشباب والمرأة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل، والقضاء على البطالة.

