حمادة المصري: الإسماعيلي يعاني من أزمات متراكمة منذ 10 سنوات

قال حمادة المصري، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي والإسماعيلي السابق، إن النادي الإسماعيلي يعاني من أزمات متراكمة منذ 10 سنوات ، ظهر أثرها آخر 4 سنوات، لافتا إلى أن مجلس المهندس يحيى الكومي ارتكب العديد من الأخطاء في حق النادي.

وأضاف حمادة المصري في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إدارة الإسماعيلي تعاقدت مع لاعبين بمبالغ كبيرة فوق طاقة خزينة النادي.

وتابع، أنه لا يوجد أي لاعب كرة قدم داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، لذلك النادي أصبح في خطر كبير، متسائلا من يدير النادي في الفترة الراهنة؟ هل اللجنة الثلاثية؟ أم اللجنة الفنية؟، هناك حالة من التخبط في اللوائح والقوانين، مضيفا: "النادي يتعاقد مع لاعبين وهو ليس به موارد ولا أموال تغطي هذه التعاقدات".

