بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. خبر غير سعيد ينتظر شاومينج

حاولت جروبات شاومينج إقناع الطلاب بقدرتها على تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل توزيعها في اللجان مقابل دفع مبالغ مالية يتم تحديدها للطلاب ، ولكن بعد جمع الأموال من الطلاب كانت هذه الجروبات تفشل في تسريب الامتحانات قبل توزيعها في اللجان ، بسبب التأمين المشدد لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 من جانب الجهات الأمنية المعنية في الدولة ونص القانون علي عقوبات رادعة لمثل تلك الأفعال.

حيث نص على ان يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وذلك وفقا لما جاء بالمادة الأولى منه