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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتبه ..مجموعة من الشروط الجديدة التي يجب توافرها بإطارات السيارات

ارشيفية
ارشيفية

هناك مجموعة من الشروط الهامة التي يجب توافرها بإطارات السيارات، من أجل تحقيق أعلى معدل من الأمن والسلامة خلال تحرك السيارة علي الطرق السريعة، بالإضافة الي أن الإدارة العامة للمرور هي التي قامت بتحديد هذه الشروط .

 شروط هامة بإطارات السيارات تجنبك مخالفات المرور

حيث قامت الإدارة العامة للمرور بوضع عدة شروط يجب توافرها بالإطارات ومنها مدة صلاحية الإطار، ومتابعة أنظمة التعليق ، والتأكد من سلامة محاور العجلات، بالإضافة الي الكشف علي الفرامل .


- يعرض موقع صدى البلد الإخباري عدة شروط  هامة بإطارات السيارات تبعدك عن مخالفات المرور :


1 - اختيار نوع الجنط

اختيار نوع الجنط

يجب أن يتم اختيار نوع جنط  معروف وذلك لان الجنوط من اهم مكونات السيارة، ولا يجب أن يكون به أي كسور أو لحامات، وان يتفق مقاس الجنط و قوة تحمله مع تصميم المركبة ومحاورها.

2- صناعة الإطارات

صناعة الإطارات

مقاسات الإطارات يجب أن تتفق مع تصميم السيارة ومحاور عجلاتها وجنوطها ، وان يكون الإطار من المطاط المفرغ ، ويجب إلا يسمح بانزلاق السيارة، وان يكون عمق نقشة الإطار 1.5 مليمتر .

3- تماثل التعليق

تماثل التعليق

جميع التعليقات يجب أن تكون متماثلة لتخفيف حدة الاهتزازات والصدمات ، بالإضافة الي تحمل كافة الأحمال والإجهادات بشكل متساوي .

4- محاور العجلات

محاور العجلات

من المهم أن تكون جميع محاور العجلات متزنة ومضبوطة ومثبتة في مكانها حسب تصميم السيارة وتتحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها ولا يجوز تحميل المحور أكثر ما هو مقرر له حسب تصميمه، ويجب إلا يكون بأحد المحاور أي لحامات ، وهي تعمل في صمت وبالتالي اذا ظهر لها صوت فيجب الهاب الي فني لمراجعتها .

5- الفرامل

الفرامل 

تعمل الفرامل علي إيقاف السيارة بطريقة سريعة ومأمونة، ويجب أن يكون تأثير الفرامل متساوياً مع العجلات المتماثلة بكل جانب.

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