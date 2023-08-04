الإقليمي للطاقة المتجددة: تشغيل التكييف عند 25 درجة يخفض الكهرباء 60%.. فيديو

قال الدكتور ماجد كرم الدين، المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، إن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة أحد أهم الدروس المستفادة من أزمة تخفيف أحمال الكهرباء حاليا.



وأضاف الدكتور ماجد كرم الدين، المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، خلال لقائه ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "كان يجب علينا اتخاذ قرارات ترشيد الكهرباء من فترة حينما كان هناك وفرة في الكهرباء".

وأشار الدكتور ماجد كرم الدين، المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة،: "دول كثيرة في العالم خففت الأحمال الكهربائية"، موضحا: "تشغيل أجهزة التكييف عند 25 درجة يخفض من فاتورة الكهرباء بنسبة 60%".

وأوضح الدكتور ماجد كرم الدين، المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة،: "على الدولة التركيز على نشر برامج توليد الكهرباء من المصادر المتجددة لاشراك المواطنين".

