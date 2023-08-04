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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر البورصة يرتفع 0.65% خلال الأسبوع الماضي

صدى البلد

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 17451.44 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3525.56 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 5196.85 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 21129.86 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 5157.15 نقطة.

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 5.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ، ليغلق عند مستوى 1.184 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.4%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13 مليار جنيه خلال الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.511 مليار ورقة منفذة على 357 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.886 مليار ورقة منفذة على 246 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 90.32% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 9.68%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

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