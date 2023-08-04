موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف.. الحمد في الكتاب والسنة

حددت وزارة الأوقاف ، موضوع خطبة الجمعة اليوم ، لتكون تحت عنوان "الحمد في الكتاب والسنة".

ونشرت وزارة الأوقاف ، موضوعات خطب الجمعة لشهر أغسطس ٢٠٢٣م ، والتي يتوجب على خطباء المساجد الالتزام بها في كل خطبة جمعة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن موضوعات خطب شهر أغسطس على النحو التالي:

- الجمعة الأولى 4/ 8/ 2023م : الحمد في القرآن والسنة.

- الجمعة الثانية 11 /8 /2023م : اسم الله الولي.

- الجمعة الثالثة 18 /8/ 2023م : اسم الله الرحيم.

- الجمعة الرابعة 25/ 8/ 2023م : قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب.

بينما ينقل التليفزيون المصري ، شعائر صلاة وخطبة الجمعة ، اليوم ، من مسجد النور بالعباسية ، وتنقل الصلاة على القنوات الخاصة والإذاعة المصرية.

ويتلو قرآن الجمعة ، القارئ الشيخ قطب الطويل ، ويلقي خطبة الجمعة ، الشيخ رمضان عبد الرازق ، من علماء الأزهر الشريف.

قالت دار الإفتاء إن صلاة ركعتَي تحية المسجد إذا حضر المصلي أثناء خطبة الجمعة محلُّ خلاف بين الفقهاء، وما دام في المسألة خلافٌ، فمَن أدَّاهما فقد وافق اجتهادًا صحيحًا، ومَن لم يؤدِّهما فقد وافق اجتهادًا صحيحًا أيضًا، ولا يُنكِر أحدٌ على أحدٍ في ذلك؛ لأنه لا يُنكَر المختلَف فيه.

وفي سياق آخر أوضحت دار الإفتاء أن كل ما هو موقوف للمسجد لا يجوز الخروج به مِن المسجد؛ سواء أَذِن له المسئول أم لم يَأذَن، ومَن أخذ شيئًا من المصاحف الموقوفة على المسجد فيجب عليه أن يَرُدَّها، وإن حصل تَلَفٌ أو ضياع لهذه المصاحف فإنه يَلْزَمه أَنْ يأتي بمثلها ويَرُدَّها ويتوب إلى الله تعالى مما فعل.