بعد خروجه.. هل يحصل الزمالك على 55 مليون جنيه من كأس الملك سلمان؟

ماذا سيحصل الزمالك بعد نهاية مشواره في كأس الملك سلمان؟.. يتساءل الكثيرون عن الجائزة المالية التي سيحصل عليها الفارس الأبيض بعد خروجه من البطولة العربية.

يأتي ذلك في ظل تضارب الأرقام المالية الخاصة بجائزة الزمالك، حيث سبق وصرح الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بأن الفريق سيحصل على 1.8 مليون دولار عقب انتهاء دور المجموعات.

يذكر أنه تم إسدال الستار على دور المجموعات الخاص ببطولة كأس الملك سلمان، أمس الخميس، بعد انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من هذا الدور.

الفرق المتأهلة لربع نهائي البطولة العربية

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، حيث بلغ فريقا الشباب السعودي والنصر السعودي المرحلة المقبلة من عمر المسابقة.

يأتي ذلك عقب جولة مثيرة، شهدت توديع الزمالك للبطولة عقب تعادله مع النصر السعودي، حيث كان يحتاج الفارس الأبيض إلى الفوز للتأهل لربع النهائي.

وتأهل من المجموعة الأولى كل من الاتحاد السعودي والشرطة العراقي، ومن الثانية السد القطري والهلال السعودي، ومن الثالثة الشباب السعودي والنصر السعودي، ومن المجموعة الرابعة كل من الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي.

الجوائز المالية للبطولة العربية

حددت لائحة البطولة مستحقات الأندية المشاركة بها كالتالي:

** كل ناد يخرج من دور المجموعات: 100 ألف دولار .

** كل ناد يتأهل لدور الربع النهائي: 150 ألف دولار.

** كل ناد يصل لدور نصف النهائي: 200 ألف دولار.

** صاحب المركز الثاني: 2.5 مليون دولار.

** صاحب المركز الأول: 6 مليون دولار.

ويحصل كل اتحاد وطني على نسبة 10% من مكافأة ناديه المشارك في البطولة.

ما جائزة الزمالك من البطولة العربية؟

أنهى نادي الزمالك، دور المجموعات بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما فاز الزمالك في أول مباراة على فريق اتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة، وهُزم في الثانية أمام فريق الشباب السعودي بهدف دون رد.

فيما تعادل إيجابيا في المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، خلال مواجهته الصعبة مع النصر السعودي، والتي انتهت بهدف لكل فريق.

بعد خروجه من دور المجموعات، سيحصل الزمالك على 100 ألف دولار فقط، وليس 1.8 مليون دولار، كما ادعى ميدو، وذلك وفقا للائحة المالية لبطولة كأس الملك سلمان.