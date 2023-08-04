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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ريهام عبد الحكيم: سأحيي حفلا مع مدحت صالح في الأردن

ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم

قالت الفنانة ريهام عبدالحكيم، إنّها ستحيي حفلا مع المطرب مدحت صالح في دولة الأردن، واصفة هذا الأمر بأنه فخر كبير لها، ولافتةً إلى أنها ستركز على طرح أغاني "سينجل" في الفترة المقبلة.

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وأضافت "ريهام عبدالحكيم"، في لقاء خاص عبر قناة "إكسترا نيوز"، على هامش حفلها بمهرجان العلمين: «الظروف الإنتاجية عطلتني كثيرا في الفترة الماضية، في ظل الأزمات العالمية، ولكنني سأكون مهتمة جدا في الفترة المقبلة، وحب الجمهور أمر رائع، فأنا أحترم اختياراته وأتمنى دائما تقديم ما يليق به".

 

وأشارت، إلى أنها تابعت كل حفلات وفعاليات مهرجان العلمين، مشددةً على أنها مهرجان مشرف وسيجعل مصر في مكان أفضل: "مصر طول عمرها ملتقى النجوم وبالتالي كان من الضروري تنظيم مهرجان بهذه الأهمية، ومن الجيد أنه حدث في مدينة جميلة كالعلمين".

 

ولفتت الفنانة، إلى أنها ستقدم أغاني في حفلها بمهرجان العلمين لأم كلثوم وفايزة أحمد ووردة ونجاة، بالإضافة إلى بعض الأغاني الخاصة بها.

ريهام عبد الحكيم اخبار التوك شو مدحت صالح العلمين مهرجان العلمين

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