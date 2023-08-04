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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق : تغييرات أوسوريو خذلته أمام النصر

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن التغييرات التي دفع بها خوان أوسوريو مدرب الزمالك أمام النصر السعودي، خذلت المدرب خلال اللقاء، مشيرا إلى أن قرار سحب سيف الجزيري من المباراة كان مبكرًا وهو الأفضل في الهجوم، لكن المدرب حاول اغلاق وسط الملعب أمام فريق قوي بحجم النصر.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "أوسوريو تعجل في استبدال سيف الدين الجزيري، لكنه كان جيدا في الشوط الأول، وكان عليه أن يكمل بنفس المستوى، لكن تغير الشوط الثاني وأجرى عدة تغييرات ساهمت في فقدان فرصة الصعود".

 

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وأضاف: "الزمالك في حاجة للاعب وسط بكواليتي مختلف عن العناصر المتواجدة حاليا، ومحمود حمادة من العناصر الجيدة، لكن الفريق في حاجة لضم لاعب مثل إمام عاشور".

وواصل: "كريستيانو رونالدو لاعب قوي وظاهرة مختلفة في كرة القدم بسبب الأهداف التي يسجلها برأسه".

وزاد: "هناك غموض بدوري المحترفين لاندية القسم الثاني في الموسم المقبل، وهناك عشوائية من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأكد: "حتى لو الزمالك لم يضم صفقات قوية، فسوف يظل منافس في الموسم المقبل، والزمالك سوف يستفيد من المبلغ في أي وقت سيقوم كهربا بدفعه".

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