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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": الحكومة لا تتوقف عن تشجيع المصريين على توجيه مدخراتهم الدولارية إلى البنوك المصرية

صدى البلد

 أكدت صحيفة/الأهرام/، أن الحكومة لا تتوقف عن بذل الجهد لتشجيع المصريين، فى الخارج والداخل، على توجيه مدخراتهم الدولارية إلى البنوك المصرية، لاستخدامها فى استكمال المشروعات القومية الكبرى، التى ستحقق للاقتصاد المصرى نقلة غير مسبوقة.


وقالت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة صباح اليوم/الجمعة/، تحت عنوان/الثقة فى القطاع المصرفي/ قبل أيام طرح بنكا مصر والأهلى شهادات دولارية جديدة أقبل عليها المصريون إقبالا جيدا، وهو ما يؤكد ثقة المواطنين فى قطاعهم المصرفى المصرى، الذى يتمتع بقدر من الثقة منهم لا يتوافر إلا فى بنوك العالم الكبرى ويعرف القاصى والدانى مدى ما تتمتع به البنوك العاملة فى مصر من أمان واحترام ومصداقية، بدليل وصول الودائع فيها إلى مستوى غير مسبوق من قبل.


وأوضحت أنه يبقى فقط التذكير بأنه كلما زاد إقبال المصريين على توجيه مدخراتهم بالعملة الصعبة إلى بنوكهم المصرية الوطنية زاد الاقتراب من تحقيق التوازن بين عرض الدولار والطلب عليه؛ ما يؤدى فى نهاية المطاف إلى القضاء على السوق السوداء، وهى السوق التى تؤثر بالسلب على أداء الاقتصاد المصرى كله.


وقالت، يعرف الاقتصاديون وخبراء سوق المال أن توافر العملة الصعبة فى أى اقتصاد، مهما كانت قوته، يعد ضرورة أساسية لتحقيق قوة أداء هذا الاقتصاد.

 

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